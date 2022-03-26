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Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за обнаружения объекта, похожего на мину

14:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судоходство в проливе Босфор приостановлено в субботу из-за сообщений об обнаружении объекта, напоминающего мину. Об этом сообщили ТАСС в службе береговой охраны Турции.

«Движение судов в оба направления из-за этого инцидента приостановлено до особого распоряжения», — подчеркнули в ведомстве.

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