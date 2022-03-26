МО РФ не вызывает граждан из запаса в военкоматы, это украинские фейки — Конашенков
15:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам официального представителя военного ведомства, в течение последних дней многим гражданам РФ поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.
«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — подчеркнул Конашенков.
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