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НОВОСТИ

МО РФ не вызывает граждан из запаса в военкоматы, это украинские фейки — Конашенков

15:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам официального представителя военного ведомства, в течение последних дней многим гражданам РФ поступили фейковые телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — подчеркнул Конашенков.

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