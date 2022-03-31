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Украина запросила у США штурмовики Су-25

10:05 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское руководство попросило США предоставить Киеву в рамках военной помощи штурмовики Су-25. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение.

Соответствующий запрос от украинской стороны поступил в Конгресс США в минувший вторник, уточняет CNN. В документе, по ее данным, представлен список вооружений и других видов помощи, запрашиваемой Киевом. Речь идет, в частности, о беспилотниках, артиллерийских, зенитных и противотанковых комплексах, противокорабельном оружии, системах наблюдения.

"В списке также значится боевая авиация, конкретно Су-25, штурмовик российского производства", - отмечает CNN. Ранее Вашингтон отверг предложение Варшавы передать Киеву имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29 советского производства путем их переброски с базы в Германии на Украину.

6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.

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