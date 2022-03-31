Украина запросила у США штурмовики Су-25
10:05 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинское руководство попросило США предоставить Киеву в рамках военной помощи штурмовики Су-25. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на документ, попавший в ее распоряжение.
Соответствующий запрос от украинской стороны поступил в Конгресс США в минувший вторник, уточняет CNN. В документе, по ее данным, представлен список вооружений и других видов помощи, запрашиваемой Киевом. Речь идет, в частности, о беспилотниках, артиллерийских, зенитных и противотанковых комплексах, противокорабельном оружии, системах наблюдения.
"В списке также значится боевая авиация, конкретно Су-25, штурмовик российского производства", - отмечает CNN. Ранее Вашингтон отверг предложение Варшавы передать Киеву имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29 советского производства путем их переброски с базы в Германии на Украину.
6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что использование аэродромной сети соседних стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт.
НОВОСТИ
- 10:32 31.03.2022
- Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило полмиллиона человек — источник
- 10:20 31.03.2022
- Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине — Антонов
- 10:00 31.03.2022
- Южные Курилы вновь стали для Японии «незаконно оккупированными»
- 09:58 31.03.2022
- Собянин увеличил до 4 лет действие льготных разрешений на парковку для автомобилей каршеринга
- 09:32 31.03.2022
- Глава военной разведки Франции генерал Видо отправлен в отставку — СМИ
- 09:20 31.03.2022
- Мины из Черного моря может унести в Норвегию, считает Зеленский - СМИ
- 09:05 31.03.2022
- Вашингтон принял решение о выходе кораблей США из Черного моря
- 09:00 31.03.2022
- В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски - Bloomberg
- 22:30 30.03.2022
- Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе 6 апреля - Евросовет
- 22:20 30.03.2022
- Настроений о вхождении Абхазии в состав РФ нет в обществе - Сергей Шамба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать