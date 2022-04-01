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НОВОСТИ

У неонацистов на Украине в заложниках около 6,5 тысячи иностранных граждан - МО РФ

21:30 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 6,5 тысячи иностранных граждан из 17 государств остаются в заложниках у националистов на Украине. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Неонацисты продолжают удерживать в качестве живого щита свыше 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов. В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны остаются 6 472 иностранца из 17 государств», — сказал Мизинцев.

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