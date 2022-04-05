Эстония высылает 14 сотрудников посольства РФ, закрывает консульские службы в Нарве, Тарту

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии приняли решение о высылке из страны 14 сотрудников посольства РФ в Таллине, семь из которых имеют дипломатический статус, а также закрывают российские консульские службы в Нарве и Тарту. Об этом во вторник сообщил МИД республики.

«Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда Россия серьезно нарушает международное право», — приводятся в сообщении слова вице-канцлера МИД Мярта Вольмера.

Кроме высылки сотрудников посольства, которые должны покинуть Эстонию до 30 апреля, Таллин распорядился закрыть генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства РФ в Тарту.