Китай призвал ЕС, США и НАТО напрямую урегулировать разногласия с Россией

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, НАТО и ЕС должны вести комплексный диалог с Россией для урегулирования накопившихся разногласий. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Мы призываем США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией, чтобы напрямую урегулировать разногласия, накопившиеся за многие годы, и найти решение проблем», — сказал он.