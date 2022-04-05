Китай призвал ЕС, США и НАТО напрямую урегулировать разногласия с Россией
20:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы призываем США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией, чтобы напрямую урегулировать разногласия, накопившиеся за многие годы, и найти решение проблем», — сказал он.
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