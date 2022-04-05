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Китай призвал ЕС, США и НАТО напрямую урегулировать разногласия с Россией

20:00 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, НАТО и ЕС должны вести комплексный диалог с Россией для урегулирования накопившихся разногласий. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь.

«Мы призываем США, НАТО и ЕС вести комплексный диалог с Россией, чтобы напрямую урегулировать разногласия, накопившиеся за многие годы, и найти решение проблем», — сказал он.

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