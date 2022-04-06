Псаки в связи с ситуацией в Буче заявила, что Китай занял «неправильную сторону истории»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, комментируя позицию Пекина по ситуации с украинской Бучей, вновь повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь ранее заявил, что обвинения в связи с событиями в Буче должны опираться на факты, необоснованных заявлений следует избегать. Псаки попросили прокомментировать эти слова китайского дипломата, а также сообщения СМИ КНР о том, что информация о событиях в Буче является «фейковой».

«Я просто скажу, что, если вы повторяете пропаганду российского правительства и президента [РФ Владимира] Путина, то вы находитесь на неправильной стороне истории», — утверждала в ответ Псаки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в середине марта уже говорил, что, по мнению Вашингтона, Китай в ситуации вокруг Украины оказался на «неправильной стороне истории». Как полагает шеф американской дипломатии, тот факт, что Пекин «не высказался против этой агрессии, противоречит обязательствам Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН, ответственного за поддержание мира и безопасности». В свою очередь министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И 20 марта заявлял, что позиция Китая по вопросу Украины объективна и справедлива и находится на правильной стороне истории.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче «фейковой атакой».