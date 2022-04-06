Минфин РФ впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам
13:32 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ впервые исполнил в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» перед иностранными держателями на $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Для осуществления указанных выплат Минфин перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» по официальному курсу ЦБ на 4 апреля 2022 года, следует из сообщения министерства.
«Минфин России информирует, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году выпуска „Россия-2022“ и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска „Россия-2042“ в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта и 31 марта 2022 года соответственно», — говорится в сообщении.
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