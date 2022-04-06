Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР назначен Слуцкий
15:00 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, сообщил в среду ТАСС источник в партии.
«Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР на период организации траурных мероприятий [в связи со смертью лидера партии Владимира Жириновского] решением фракции назначается Леонид Эдуардович Слуцкий», — сказал источник.
Он уточнил, что на данный момент фракция берет тайм-аут по всем организационным и кадровым решениям.
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