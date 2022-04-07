Среди стран НАТО нет единства по поводу дальнейшего отношения к России - NYT

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны - члены НАТО не могут договориться между собой относительно дальнейших шагов в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины, сообщила в среду газета The New York Times.

По ее сведениям, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Россией, в то время как Франция, Германия и Турция считают необходимым сохранить контакты с российским правительством вне зависимости от текущей ситуации.

6-7 апреля в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран НАТО. Одной из обсуждаемых на ней тем являются действия альянса в связи с ситуацией на Украине.