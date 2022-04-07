Дезинформация со стороны Киева вызывает сомнения в готовности к дипломатии — посол Антонов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины наращивают кампанию по распространению заведомо ложных обвинений в отношении военных РФ, это вызывает сомнения в искренности заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса. Об этом сообщил в среду посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос американского издания «Ньюсуик».

«С каждым днем украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая бездоказательные обвинения о якобы [имеющих место] зверствах и военных преступлениях ВС РФ», — отметил он. Как подчеркнул дипломат, Минобороны России «располагает доказательной базой о планируемых ужасных преступлениях украинских властей в Сумской и Киевской областях». «Нам достоверно известно, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области якобы в результате действий Вооруженных сил РФ», — добавил посол. «Все это происходит именно в тот момент, когда украинская сторона выразила готовность затвердить свой безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус, — подчеркнул Антонов. — Для всех стран это крайне важно. На этом фоне вызывает большие сомнения искренность заявлений Киева о желании искать пути дипломатического урегулирования кризиса».