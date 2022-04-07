Подмосковные семьи готовы приютить осиротевших детей из ЛДНР
09:40 07.04.2022
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин провели в Донецке встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Обсуждался вопрос устройства детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России.
«Один из путей решения – это создание совместного штаба под руководством уполномоченных по защите прав детей с обеих сторон. В рамках этого штаба необходимо будет решать целый ряд вопросов, наверное, главный из которых – синхронизация наших законодательств, – сказал Андрей Турчак. – В Московской области нет ни одного детского дома. Опыт региона может и должен быть востребован на территории ДНР».
В ходе встречи было отмечено, что губернатором Московской области Андреем Воробьёвым предложен гуманитарный проект – поиск родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции.
«Московская область сегодня приехала с проектом. Это целая система поиска на территории РФ и близлежащих стран, где могут находиться близкие, важные люди для этих ребят. Нам не потребуется устраивать их в приемные семьи, когда есть родственники, которых можно найти», – сказала Мария Львова-Белова.
О проекте подробнее рассказал зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин: «С самого начала известных событий губернатор принимал личное участие во всех гуманитарных проектах – это касалось и размещения беженцев из ЛДНР, и сбора гуманитарной помощи. Мы хотим организовать анкетирование и сбор данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники здесь или в России. Необходимо понять, как организовать их временное или постоянное пребывание на территории нашей страны. Возможно – заняться поиском информации о них в государственной базе данных или в базах данных Красного Креста. Если же родственники не найдутся, нужно организовать временную опеку».
Отбирать будут именно такие семьи, которые готовы в дальнейшем усыновить детей – сразу как только подготовят соответствующую нормативную базу. Было отмечено, что в Подмосковье уже есть люди, желающие взять ответственность за этих ребят и воспитывать их.
«В Мариуполе, Донецке, Горловке и других населенных пунктах, которые были обстреляны, погибают и получают ранения люди, они не могут себя защитить. Трудно описать словами эмоции, которые вызывают детки, подвергшиеся агрессии со стороны украинского неонацистского режима», – поделился Денис Пушилин.
НОВОСТИ
- 10:05 07.04.2022
- Две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших РФ странах - The Economist
- 10:00 07.04.2022
- Более 380 преступлений против выходцев из России зафиксировано в Германии с 24 февраля
- 09:32 07.04.2022
- Индийская компания Bharat Petroleum приобрела 2 млн баррелей российской нефти
- 09:20 07.04.2022
- Дезинформация со стороны Киева вызывает сомнения в готовности к дипломатии — посол Антонов
- 09:10 07.04.2022
- На частотах Euronews начал вещание "Соловьев.Live"
- 09:05 07.04.2022
- Алиев и Пашинян поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам
- 09:00 07.04.2022
- Среди стран НАТО нет единства по поводу дальнейшего отношения к России - NYT
- 23:16 06.04.2022
- Псаки пояснила слова Байдена о том, что он "пойдет на войну"
- 22:05 06.04.2022
- Макрон: Премьер Польши вмешивается во французскую избирательную кампанию
- 21:45 06.04.2022
- Италия поддержит эмбарго на российский газ, если таково будет общее решение ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать