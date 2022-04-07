Подмосковные семьи готовы приютить осиротевших детей из ЛДНР

09:40

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, заместитель председателя Государственной думы РФ Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин провели в Донецке встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Обсуждался вопрос устройства детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России.

«Один из путей решения – это создание совместного штаба под руководством уполномоченных по защите прав детей с обеих сторон. В рамках этого штаба необходимо будет решать целый ряд вопросов, наверное, главный из которых – синхронизация наших законодательств, – сказал Андрей Турчак. – В Московской области нет ни одного детского дома. Опыт региона может и должен быть востребован на территории ДНР».

В ходе встречи было отмечено, что губернатором Московской области Андреем Воробьёвым предложен гуманитарный проект – поиск родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции.

«Московская область сегодня приехала с проектом. Это целая система поиска на территории РФ и близлежащих стран, где могут находиться близкие, важные люди для этих ребят. Нам не потребуется устраивать их в приемные семьи, когда есть родственники, которых можно найти», – сказала Мария Львова-Белова.

О проекте подробнее рассказал зампред подмосковного правительства Вячеслав Духин: «С самого начала известных событий губернатор принимал личное участие во всех гуманитарных проектах – это касалось и размещения беженцев из ЛДНР, и сбора гуманитарной помощи. Мы хотим организовать анкетирование и сбор данных по всем детям относительно того, есть ли у них близкие родственники здесь или в России. Необходимо понять, как организовать их временное или постоянное пребывание на территории нашей страны. Возможно – заняться поиском информации о них в государственной базе данных или в базах данных Красного Креста. Если же родственники не найдутся, нужно организовать временную опеку».

Отбирать будут именно такие семьи, которые готовы в дальнейшем усыновить детей – сразу как только подготовят соответствующую нормативную базу. Было отмечено, что в Подмосковье уже есть люди, желающие взять ответственность за этих ребят и воспитывать их.

«В Мариуполе, Донецке, Горловке и других населенных пунктах, которые были обстреляны, погибают и получают ранения люди, они не могут себя защитить. Трудно описать словами эмоции, которые вызывают детки, подвергшиеся агрессии со стороны украинского неонацистского режима», – поделился Денис Пушилин.