Главы МИД РФ и Бахрейна обсудили на встрече ситуацию на Украине и безопасность региона Персидского залива

14:43 Источник: НГ-Online

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Бахренйа



Министр иностранных дел Королевства Бахрейн Его Превосходительство д-р Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни и Его Превосходительство министр иностранных дел Российской Федерации г-н Сергей Лавров провели в Москве официальные переговоры по случаю официального визита Его Превосходительства министра иностранных дел Бахрейна в Российскую Федерацию в четверг, 7 апреля 2022 г.

В ходе встречи министр иностранных дел Бахрейна передал приветствия и признательность Его Величеству королю Хамаду бин Исе Аль Халифе, да хранит Бог его и его покровителей, а также приветствия Его Королевского Высочества принца Салмана бин Хамада Аль Халифы, наследного принца и премьер-министра Послание Его Превосходительству Президенту России Владимиру Путину, и их пожелания Российской Федерации и ее народу дальнейшей безопасности, стабильности и мира.

Министр иностранных дел Бахрейна выразил удовлетворение визитом в Российскую Федерацию и высоко оценил отношения совместного сотрудничества между Российской Федерацией и Королевством Бахрейн, особенно в контексте развития и роста этого сотрудничества в различных областях, а также непрерывные усилия двух стран и большой интерес к укреплению двусторонних отношений сотрудничества на службе общих целей.

Министр иностранных дел Бахрейна также выразил важность обмена мнениями между российской и бахрейнской сторонами по различным региональным и международным вопросам и делам, угрожающим безопасности и стабильности в Европе и на Ближнем Востоке.

Стороны также обсудили, в частности, ситуацию на Украине, которая стала угрозой региональному миру и безопасности, мировым поставкам энергоносителей, мировой экономике и импорту продовольствия, а также ее влияние на гуманитарное положение гражданских лиц в этой стране.

Абдул Латиф бин Рашид Аль-Заяни подчеркнул, что Королевство Бахрейн верит в необходимость продолжения усилий по прекращению эскалации и продолжения подхода к прямым переговорам, диалогу и дипломатическим методам для прекращения войны и достижения прочного мирного урегулирования в чтобы мир, безопасность и стабильность воцарились во всех странах европейского континента.

Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров выразил признательность за визит Его Превосходительства д-ра Абдуллатифа бин Рашида Аль-Заяни в Москву, где он высоко оценил отношения дружбы и сотрудничества между Королевством Бахрейн и Российской Федерацией, усилия, прилагаемые двумя сторонами для расширения горизонтов совместного сотрудничества и развития его в различных областях на благо обеих стран и двух дружественных народов, после чего он пожелал Королевству Бахрейн дальнейшего прогресса и процветания.

В ходе встречи также были обсуждены отношения двустороннего сотрудничества между двумя странами и пути их расширения в различных областях. Они также рассмотрели развитие ситуации с безопасностью в Украине и усилия, предпринимаемые посредством прямых переговоров для прекращения войны и достижения мирного урегулирования конфликта.

Стороны также обсудили политические события и события в области безопасности на Ближнем Востоке, а также продолжающиеся конфликты и усилия, предпринимаемые для урегулирования споров и достижения мира, безопасности, стабильности и процветания для всех их народов, в том числе в Палестине, Йемене, Сирии и Ливия, помимо хода переговоров по иранскому ядерному досье, в дополнение к ряду вопросов, представляющих общий интерес между Москвой и Манамой.

Во встрече приняли участие посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмед Абдул Рахман Аль Саати и делегация, сопровождающая министра иностранных дел Бахрейна, а с российской стороны – ряд высокопоставленных должностных лиц МИД России.



По материалам официального информагентства Бахренйа