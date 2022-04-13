В Кремле не располагают информацией о том, что Сурков якобы помещен под домашний арест

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о том, что бывший помощник президента РФ Владислав Сурков якобы отправлен под домашний арест. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не располагаем такой информацией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.