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США потеряют 3,5% своей электрогенерации, отказавшись от урана из РФ — эксперт

17:00 03.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут потерять до 3,5% своей электрогенерации, отказавшись от российского урана. В долгосрочной перспективе прекращение сотрудничества с российской атомной отраслью скажется негативно на всей энергетике Соединенных Штатов. Такое мнение ТАСС высказал директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор ресурса atominfo.ru Александр Уваров.

«США от запрета российского импорта могут потерять примерно 3,5% своей электрогенерации. Но если смотреть далеко вперед, то нужно выделить пока не поддающиеся исчислению возможные потери от резкого сокращения в целом сотрудничества с Россией в атомной отрасли», — сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, как скажется на экономике и энергетике США запрет импорта российского урана.

В качестве примера Уваров привел ситуацию с реакторами на быстрых нейтронах. «По направлению быстрых реакторов американские компании, занимающиеся этим перспективным направлением IV поколения, раньше сотрудничали с предприятиями Росатома, и это было полезно для американской стороны, так как Росатом по быстрым реакторам — мировой лидер. Теперь такое сотрудничество совершенно точно невозможно, а это значит, что американцам придется проходить многие этапы самостоятельно, затрачивая время, деньги и ресурсы и не имея при этом гарантии успеха», — подчеркнул эксперт.

Ранее Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России.

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