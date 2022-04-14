Домклик назвал районы Москвы с самой низкой стоимостью квартир

12:40

Сервис Домклик провел исследование рынка продажи жилой недвижимости в Москве и представил топ-10 районов столицы с самой низкой стоимостью жилья. Если рассматривать среднюю стоимость покупки однокомнатной квартиры на первичном рынке, то самый дешевый район – Митино при средней стоимости 5,7 млн руб., а если рассматривать рынок вторичного жилья по однокомнатным квартирам, то самым дешевым районом является Левобережный при средней стоимости 6,3 млн руб.

Исследование проведено собственным аналитическим центром Домклик «Открытые данные». Аналитики провели сравнение средней стоимости первичного и вторичного жилья в сегментах однокомнатных и двухкомнатных квартир. Данные основаны на анализе объявлений, актуальных на 4 апреля 2022. Для каждого района была рассчитана средняя стоимость 1 кв. м для 1- и 2-комнатных квартир (стоимость/площадь). Для оценки средней стоимости полученные значения умножались на среднюю площадь 1- и 2-комнатных квартир (также определялись для каждого района) соответственно. Белыми цифрами обозначена средняя площадь квартир по району (кв.м.).

Иллюстрация Домклик

Средняя стоимость однокомнатных квартир по Москве на первичном рынке – 13,7 млн руб. Стоит отметить, что в первых двух районах (Митино и Южнопортовый) средняя площадь квартир меньше стандартной площади 1-комнатной квартиры (около 34 кв.м.) и равняется 21-24 кв. м.

Иллюстрация Домклик



Средняя стоимость однокомнатных квартир по Москве на вторичном рынке – 11,5 млн руб. При этом, в районах Левобережный и Нижегородский средняя площадь квартир около 20 кв.м., что примерно на 15 кв.м. ниже среднего значения по другим районам (около 35 кв.м.).

Иллюстрация Домклик



Средняя стоимость двухкомнатных квартир по Москве на первичном рынке – 19,1 млн руб. Из приведенного списка самые высокие средние значения по площади квартир – в районах Люблино (54 кв.м.), Крюково (54 кв.м.), Южное Бутово и Западное Дегунино (51 кв.м.). Самые маленькие по площади двухкомнатные квартиры находятся в районе Преображенское (33 кв. м.).

Иллюстрация Домклик



Средняя стоимость двухкомнатных квартир по Москве на вторичном рынке – 15,2 млн руб.

Эксперты Домклик выявили существенное различие цен в Москве на квартиры в новостройках и на вторичке. Цены на однокомнатные квартиры в новостройках выше, чем на вторичке, в среднем на 19%. На двухкомнатные – в среднем на 26%. Аналитики связывают это с тем, что ряд застройщиков вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать отток покупателей из-за изменившейся ставки ЦБ. А также – с ростом цен на стройматериалы, логистику и рабочую силу.

Кроме того, в рассмотренных районах Москвы на первичном рынке видна существенная разница в цене квартир. На вторичке средние цены от района к району растут более плавно. Эксперты объясняют это тем, что средняя цена квартир в новостройках (особенно в непопулярных районах) больше подвержена влиянию ценовой политики конкретного застройщика, в то время как средняя цена по району для вторичного жилья усредняется по всем продавцам с различным видением.

Таким образом, причина больших разрывов в цене от района к району по первичному жилью может заключаться в различной стратегии застройщиков, которые реализуют квартиры в недорогих районах. Одни – склонны завышать стоимость, а другие, опасаясь невостребованности построенных ЖК – занижать.