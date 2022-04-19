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Саудовская Аравия решила примкнуть к новому альянсу России и Китая - Rai Al Youm

10:05 19.04.2022 Источник: Газета.Ru

В статье газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси выразил точку зрения, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и Китая.

Лидеры стран Персидского залива, считает Халид аль-Джауси, начинают понимать, что американское влияние в мире снижается, а Москвы и Пекина, наоборот, возрастает.

Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, сказано в материале издания. По мнению автора, это сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке.

Халид аль-Джауси указал, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене. Причина — нежелание американского лидера сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. Так, принц отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы из-за военной операции на Украине.  Газета.Ru

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