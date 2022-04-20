Генерал Шаманов высказал мнение о следующей цели спецоперации на Украине

09:20 Источник: Газета.Ru

Бывший командующий ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов выразил мнение, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой «Аргументы и факты».

По словам генерала, Мариуполь и ряд других укрепленных районов сдерживают подразделения.

«Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмемся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле», — сказал он.

Он отметил, что сейчас идет продвижение в районе Николаева.

«Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — указал Шаманов.

Ранее сообщалось, что в Одессе начала работу секретная мониторинговая группа НАТО. Газета.Ru

