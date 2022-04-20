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Пушилин считает предложение генсека ООН о «гуманитарном перемирии» потенциально опасным

11:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о «гуманитарном перемирии» с целью безопасной доставки гуманитарной помощи потенциально опасно, так как украинская сторона всегда использует режим прекращения огня для перегруппировки своих сил и усиления позиций. При этом регулярную доставку гуманитарной помощи Донбассу смогла обеспечить Россия, заявил в среду ТАСС глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Украина была сколько угодно готова убивать мирных жителей, разрушать наши дома, больницы, школы, лишать нас прав и свобод, но никак не заботиться о „спасении жизней“. Не заботит данный вопрос украинский режим и сейчас, — сказал он. — Если учесть количество помощи от Российской Федерации, доставляемой безопасно, непрерывно и без предоставления вооруженным формированиям Украины возможности перегруппироваться, в предлагаемых господином генсекретарем ООН потенциально опасных для нас действиях нет никакого смысла».

Пушилин подчеркнул, что именно Киев срывал любые достигнутые перемирия и использовал их лишь для перегруппировки сил.

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