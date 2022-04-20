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В Саратове двое подростков получили условные сроки по делу о подготовке нападения на школу

11:05 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заводской районный суд Саратова приговорил двух подростков, обвиняемых в подготовке массовых убийств в школе, к трем годам условно, сообщил ТАСС в среду адвокат одного из подсудимых Александр Федулов.

«По три года условно обоим», — сказал собеседник агентства. Адвокат уточнил, что мотивировочную часть приговора ему не еще не передали, поэтому от остальных комментариев он воздержался. По его словам, обжаловать решение суда не планируется.

Как сообщал ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, в 2020 году были задержаны два подростка в возрасте 14 и 15 лет по подозрению в планировании вооруженного нападения на школу. На допросе, видеозапись которого распространил ЦОС ФСБ, один из двух задержанных подростков сообщает, что планировал убить из мести около 40 человек.

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