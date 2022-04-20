Телеканалы Paramount с сегодняшнего дня прекратили вещание в России

10:50 Источник: НГ-Online

Американская компания Paramount 20 апреля прекратила вещание своих телеканалов в России. Первым об уходе Paramount из России сообщил Telegram-канал «Кабельщик». Компания Paramount о своём намерении отключить вещание из-за санкций сообщала еще месяц назад.

В ее состав входят развлекательные, детские и семейные каналы: Paramount Channel, Paramount Comedy, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr, а также семейство MTV — MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s.

Вера Цветкова