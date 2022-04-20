0
0
134
НОВОСТИ

В России выявили 9 195 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 195, до 18 101 986. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,05%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 200, до 17 423 428. Днем ранее в штабе сообщили о 16 763 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 223, до 374 171. Днем ранее было зафиксировано 235 смертей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:05 20.04.2022
Венгрия получила из России еще одну партию топлива для АЭС в обход Украины
0
42
13:00 20.04.2022
ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска — Луганскинформцентр
0
61
12:32 20.04.2022
В Москве выявили 749 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
88
12:20 20.04.2022
РФ утратила доверие к украинским переговорщикам — Захарова
0
121
12:18 20.04.2022
СберКорус запустил платформу импортозамещения программ и оборудования для всех видов бизнеса
0
122
12:05 20.04.2022
Израиль не откажется от празднования 9 Мая — посол в Москве
0
145
11:32 20.04.2022
ПВО РФ сбили две тактические ракеты «Точка-У» Украины — МО РФ
0
215
11:20 20.04.2022
Около 98 тысяч работников в РФ находятся в простое — Минтруд
0
221
11:05 20.04.2022
В Саратове двое подростков получили условные сроки по делу о подготовке нападения на школу
0
219
11:00 20.04.2022
Пушилин считает предложение генсека ООН о «гуманитарном перемирии» потенциально опасным
0
254

Возврат к списку