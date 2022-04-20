В России выявили 9 195 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 195, до 18 101 986. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,05%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 200, до 17 423 428. Днем ранее в штабе сообщили о 16 763 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 223, до 374 171. Днем ранее было зафиксировано 235 смертей.
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