В РФ под видом беженцев проникают лица, участвующие в военных действиях на Украине — МВД

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лица, принимающие участие в военных действиях на Украине, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев. Об этом сообщил в среду замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.

«В составе беженцев пытаются к нам проникнуть на территорию лица, принимающие участие в боевых действиях. Это не секрет», — сказал он на заседании президиума Общественного совета при МВД России.