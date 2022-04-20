В РФ под видом беженцев проникают лица, участвующие в военных действиях на Украине — МВД
13:32 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лица, принимающие участие в военных действиях на Украине, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев. Об этом сообщил в среду замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
«В составе беженцев пытаются к нам проникнуть на территорию лица, принимающие участие в боевых действиях. Это не секрет», — сказал он на заседании президиума Общественного совета при МВД России.
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