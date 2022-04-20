Поставки Киеву тяжелых вооружений из резервов Бундесвера не предусмотрены — Минобороны ФРГ
14:00 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки Украине тяжелых вооружений из резервов Бундесвера не предусмотрены. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Минобороны Германии.
«Я могу подтвердить, что основные боевые системы по-прежнему необходимы для выполнения задач Бундесвера, так что поставки тяжелых вооружений из запасов Бундесвера [на Украину] не предусмотрены», — сказал он. В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы ФРГ для выполнения обязательств в рамках НАТО и обеспечения безопасности страны нуждаются в том числе в боевых машинах пехоты (БМП) Marder («Мардер»), которые требует у Берлина украинская сторона.
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