Поставки Киеву тяжелых вооружений из резервов Бундесвера не предусмотрены — Минобороны ФРГ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки Украине тяжелых вооружений из резервов Бундесвера не предусмотрены. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Минобороны Германии.

«Я могу подтвердить, что основные боевые системы по-прежнему необходимы для выполнения задач Бундесвера, так что поставки тяжелых вооружений из запасов Бундесвера [на Украину] не предусмотрены», — сказал он. В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы ФРГ для выполнения обязательств в рамках НАТО и обеспечения безопасности страны нуждаются в том числе в боевых машинах пехоты (БМП) Marder («Мардер»), которые требует у Берлина украинская сторона.