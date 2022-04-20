Париж готов предоставить Киеву гарантии безопасности - Politico

15:00 Источник: Интерфакс

Лидеры "группы семи", представители НАТО и ЕС в ходе видеоконференции во вторник обсуждали альтернативы членству Украины в Североатлантическом альянсе после российской спецоперации, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

"Обсуждения были сосредоточены на альтернативах членству НАТО для Украины после войны", - пишет издание со ссылкой на чиновника.

По данным Politico, советник французского президента заявил, что Франция "готова предоставить Киеву гарантии безопасности".

"Это такие гарантии безопасности, которые каким-то образом схожи с теми, которые предусмотрены Договором о Европейском союзе, но которые в корне отличаются от модели НАТО", - приводит Politico слова представителя офиса президента.