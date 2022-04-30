Заболеваемость COVID-19 в РФ снижается последние 10 недель - Голикова

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России последние десять недель снижается, но темпы снижения замедляются. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила обеспечить профилактические меры в период майских праздников, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По словам Татьяны Голиковой, несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 последние 10 недель находится в стадии снижения, отмечается замедление темпов снижения заболеваемости», — говорится в сообщении. Отмечается, что вице-премьер поручила обеспечить профилактические меры на период праздников, чтобы не допустить подъема заболеваемости.

«Прошу глав регионов обеспечить бесперебойную работу системы здравоохранения, соблюдение всех установленных профилактических мероприятий, особенно в местах массового скопления людей», — сказала Голикова.