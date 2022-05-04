Число безработных В России на сегодня составляет 3,1 млн человек - Котяков
14:16 04.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация на рынке труда в России сегодня является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 млн безработных граждан, мы видим, что количество безработных в нашей стране не растет», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:00 04.05.2022
- Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии
- 11:45 04.05.2022
- В ЕС задумались о предоставлении Молдавии дополнительной военной помощи
- 17:10 03.05.2022
- С завода «Азовсталь» в Мариуполе и друних районов эвакуирован 101 человек - ООН
- 16:00 03.05.2022
- Литва передала Украине все возможное из военных ресурсов
- 12:41 03.05.2022
- Отказываться от вступления в НАТО Украина не собирается
- 11:30 03.05.2022
- ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами склады с оружием из ЕС и США на аэродроме под Одессой
- 11:00 03.05.2022
- Казахстан не рассмастривает вопрос отпраки миротворцев в Донбасс
- 09:10 03.05.2022
- Зеленский: ВС Украины не проводят военные операции на территории России
- 21:00 30.04.2022
- Средства ПВО РФ сбили в Херсонской области Су-25 воздушных сил Украины
- 12:00 30.04.2022
- Высокоточными ракетами уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами и горючим
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать