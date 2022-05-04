Число безработных В России на сегодня составляет 3,1 млн человек - Котяков

14:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на рынке труда в РФ стабильная, число безработных на сегодня составляет 3,1 млн и не растет. Об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Ситуация на рынке труда в России сегодня является достаточно стабильной. Мы на сегодняшний день имеем порядка 3,1 млн безработных граждан, мы видим, что количество безработных в нашей стране не растет», — сказал он.