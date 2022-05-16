Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальное решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, принято в понедельник правительством королевства. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.

«В шведском Риксдаге (однопалатном парламенте — прим. ТАСС) подавляющее большинство голосов — за вступление Швеции в НАТО, — сказала она. — На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление».