Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО
17:00 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальное решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, принято в понедельник правительством королевства. Об этом заявила на пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.
«В шведском Риксдаге (однопалатном парламенте — прим. ТАСС) подавляющее большинство голосов — за вступление Швеции в НАТО, — сказала она. — На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление».
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