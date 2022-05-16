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НОВОСТИ

В Британии хотят повышать цены на электроэнергию четыре раза в год

17:12 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) рассмотрит возможность повышения предельного уровня цен на электроэнергию на ежеквартальной основе, а не раз в полгода, как это происходит сейчас. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении регулятора.

В нем указывается, что Ofgem планирует получить дополнительные полномочия для предотвращения новых банкротств энергетических компаний Великобритании ввиду волатильности цен на газ на европейских рынках. «Это изменение также помогло бы поставщикам электроэнергии более точно рассчитывать объем необходимых закупок для [удовлетворения нужд] потребителей и снизило бы риск дальнейших перебоев с поставками, которые приводят к росту цен для потребителей», — отмечается в сообщении.

«Прошлый год показал, что нам нужно произвести изменения в вопросе верхнего предела цен, чтобы поставщики могли лучше управлять рисками в условиях беспрецедентной [ситуации] на рынке», — добавил глава регулятора Джонатан Брерли. Подчеркивается, что нововведения могут вступить в силу уже с октября текущего года.

В связи со взлетом цен на газ на европейских хабах в начале февраля Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей: с 1 апреля максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составляет 1 971 тыс. фунтов в год (2,67 тыс. долларов). Таким образом, счет за электроэнергию для каждого домохозяйства в стране может вырасти на 693 фунта (940 долларов) в год. Это стало самым крупным повышением максимума с 2019 года, когда подобный механизм был впервые применен. При этом всего с октября 2021 года верхний предел цен на электроэнергию вырос в стране на 73%.

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