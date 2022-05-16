Приток средств на вклады в Сбербанке в апреле превысил 500 миллиардов рублей
19:54 16.05.2022
Сбербанк в апреле зафиксировал приток средств на вклады в размере более 500 млрд руб., что на 20 млрд превысило отток февраля-марта. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы видели повышенный спрос населения на снятие наличности и потом ее постепенный возврат. Сегодня можно сказать, что за апрель мы получили более 500 млрд руб. притока денежных средств на вклады, что перекрыло оттоки февраля и марта – это примерно плюс 20 млрд», – рассказал Кирилл Царев. По его словам, «даже в мае, несмотря на майские праздники, мы не ожидаем существенного изменения и думаем, что в целом приток продолжится и дальше».
Как отметил первый зампред Сбербанка, клиенты постепенно возвращают снятые ранее средства. «Плюс мы видим второй важный тренд: в феврале были довольно активные траты, а в мае мы видим, что на карточных счетах, на текущих счетах растут остатки», – сообщил он.
Доля рублевых вкладов в Сбербанке составляет около 90%, добавил Кирилл Царев.
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