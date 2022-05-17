Курское село на границе с Украиной обстреляно из крупнокалиберного оружия — губернатор
10:20 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Село Алексеевка в Курской области на границе с Украиной было обстреляно из крупнокалиберного оружия, пострадавших нет. Повреждены три дома и здание школы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет. Ответным огнем наших пограничников обстрел быстро подавлен», — написал он в своем телеграм-канале.
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