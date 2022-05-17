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Цена на пшеницу побила на европейском рынке абсолютный рекорд

10:32 17.05.2022 Источник: Газета.Ru

Цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке, достигнув €438,25 за тонну. Об этом сообщается на сайте Agency France Press (AFP).

«Это абсолютный рекорд на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне 422,50 за тонну», — отметил брокер французской брокерской компании Inter-Courtage Дамьен Веркамбр.

Торги закрылись на отметке €438,25 за тонну после того, как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых.  Газета.Ru

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