Цена на пшеницу побила на европейском рынке абсолютный рекорд
10:32 17.05.2022 Источник: Газета.Ru
Цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке, достигнув €438,25 за тонну. Об этом сообщается на сайте Agency France Press (AFP).
«Это абсолютный рекорд на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне 422,50 за тонну», — отметил брокер французской брокерской компании Inter-Courtage Дамьен Веркамбр.
Торги закрылись на отметке €438,25 за тонну после того, как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 17.05.2022
- США стали враждебным России государством — Песков
- 11:05 17.05.2022
- Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета под нажимом США развязывает России руки — МИД РФ
- 11:00 17.05.2022
- Полиция Армении задержала 155 оппозиционеров, которые перекрывали улицы Еревана
- 10:20 17.05.2022
- Курское село на границе с Украиной обстреляно из крупнокалиберного оружия — губернатор
- 10:05 17.05.2022
- Талибы распустили Совет нацбезопасности, совет по нацпримирению и парламент — СМИ
- 10:00 17.05.2022
- Цена нефти марки Brent поднялась выше $115 за баррель
- 09:32 17.05.2022
- У Римаса Туминаса отозвана премия правительства РФ
- 09:20 17.05.2022
- ВВС США заявили об успешном проведении испытания гиперзвукового оружия
- 09:05 17.05.2022
- В США умер глава РПЦЗ митрополит Иларион
- 09:00 17.05.2022
- Зеленский подтвердил вывод части военных с «Азовстали»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать