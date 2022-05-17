Илон Маск не купит Twitter, пока соцсеть не докажет, что в ней менее 5% фейковых аккаунтов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил во вторник, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока глава компании не предоставит доказательства того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет менее 5%.

«Вчера гендиректор Twitter публично отказался предоставить доказательства [того, что число фейковых аккаунтов в соцсети составляет] менее 5%. Эта сделка не может сдвинуться с мертвой точки, пока он этого не сделает», — написал Маск в своем аккаунте в «Твиттере». По словам предпринимателя, в настоящее время в соцсети более 20% поддельных аккаунтов.