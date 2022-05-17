На Западе нет ни свободы СМИ, ни идеальной демократии — Песков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что на Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии в идеальном понимании.

«Что касается свободы СМИ на Западе, это, наверное, эфемерное понятие сейчас для них. Я ответственно заявляю, я уверен в том, что в коллективном Западе и в их средствах массовой информации свободы СМИ не существует в идеальном понятии так же, как не существует идеальной демократии», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».