На Западе нет ни свободы СМИ, ни идеальной демократии — Песков
12:05 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что на Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии в идеальном понимании.
«Что касается свободы СМИ на Западе, это, наверное, эфемерное понятие сейчас для них. Я ответственно заявляю, я уверен в том, что в коллективном Западе и в их средствах массовой информации свободы СМИ не существует в идеальном понятии так же, как не существует идеальной демократии», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
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