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Все происходящее вокруг Украины связано с непродуманной политикой Запада — Путин

16:00 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все последние события вокруг Украины связаны с непродуманной политикой Запада, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по вопросам развития отечественной нефтяной отрасли.

«Все, что происходит сегодня, в том числе и, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой так называемого коллективного Запада», — сказал он.

По словам Путина, эти страны «на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве, пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на юго-востоке Украины и, по сути, в течение восьми лет способствовали продолжению боевых действий, начатых киевским режимом восемь лет тому назад».

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