Зерно из Украины будут вывозить поезда Deutsche Bahn
22:40 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«DB Cargo (дочернее предприятие концерна, занимающееся грузовыми перевозками, — прим. ТАСС) находится касательно этого в процессе создания „железнодорожного моста“ для транспортировки в будущем крупных партий сельхозпродукции в гавани на Северном и Адриатическом морях», — приводит слова Виссинга в «Твиттере» Минтранс ФРГ. Как ожидается, в день будут курсировать два-три поезда.
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