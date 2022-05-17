Зерно из Украины будут вывозить поезда Deutsche Bahn

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn («Дойче бан») запустил на Украину поезда для экспорта сельхозпродукции из страны. Об этом сообщил во вторник в Берлине министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг.

«DB Cargo (дочернее предприятие концерна, занимающееся грузовыми перевозками, — прим. ТАСС) находится касательно этого в процессе создания „железнодорожного моста“ для транспортировки в будущем крупных партий сельхозпродукции в гавани на Северном и Адриатическом морях», — приводит слова Виссинга в «Твиттере» Минтранс ФРГ. Как ожидается, в день будут курсировать два-три поезда.