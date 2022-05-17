0
0
19
НОВОСТИ

Зерно из Украины будут вывозить поезда Deutsche Bahn

22:40 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn («Дойче бан») запустил на Украину поезда для экспорта сельхозпродукции из страны. Об этом сообщил во вторник в Берлине министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг.

«DB Cargo (дочернее предприятие концерна, занимающееся грузовыми перевозками, — прим. ТАСС) находится касательно этого в процессе создания „железнодорожного моста“ для транспортировки в будущем крупных партий сельхозпродукции в гавани на Северном и Адриатическом морях», — приводит слова Виссинга в «Твиттере» Минтранс ФРГ. Как ожидается, в день будут курсировать два-три поезда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:10 17.05.2022
В Госдепе США не считают переговоры Блинкена и Лаврова конструктивными в настоящий момент
0
88
23:05 17.05.2022
В настоящее время никаких переговоров между РФ и Украиной нет - Слуцкий
0
89
20:50 17.05.2022
Америка готова полностью заблокировать платежи по госдолгу РФ
0
315
20:45 17.05.2022
Россия впервые в современной истории входит в рецессию при высоком уровне мировых цен на сырье - МЭР
0
294
20:36 17.05.2022
Никакую работу по присоединению Южной Осетии Россия не ведет - Песков
0
252
20:30 17.05.2022
В Минэкономразвития дали прогноз по курсу рубля
0
297
20:15 17.05.2022
МЭР: Риски развития циклического кризиса в России существуют
0
275
19:43 17.05.2022
Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева встретились с представителями НКО
0
294
19:07 17.05.2022
На слушаниях в комитете Конгресса США снова всплыла тема НЛО
0
391
18:45 17.05.2022
Поставки косметики параллельным способом могут начаться через месяц - Мантуров
0
355

Возврат к списку