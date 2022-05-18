Новым флагманом Черноморского флота России может стать фрегат «Адмирал Макаров» — источник
10:20 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракетный фрегат «Адмирал Макаров» проекта 11356 может стать флагманом Черноморского флота (ЧФ) России после гибели крейсера «Москва». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к силовым структурам Крыма.
«После гибели „Москвы“ новым флагманом ЧФ может стать один из трех фрегатов дальней морской зоны проекта 11356. Пока выбор сделан в пользу „Адмирала Макарова“, — сказал он.
ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.
Осенью 2021 года в кулуарах IX Международного морского бизнес-форума, прошедшего в Севастополе, источник ТАСС сообщил, что после завершения строительства на керченском судостроительном заводе «Залив» новейший десантный вертолетоносный корабль проекта 23900 «Митрофан Москаленко» станет флагманом ЧФ, для его базирования в Севастополе уже готовится соответствующая инфраструктура.
«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата ВМФ состоялась 27 декабря 2017 года. Неоднократно входил в состав постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море.
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