Почти тысяча боевиков с «Азовстали» сдались в плен с 16 мая — МО РФ
12:00 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военнослужащие, блокированные на территории комбината «Азовсталь», продолжают сдаваться в плен, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В Мариуполе заблокированные на заводе „Азовсталь“ боевики националистического подразделения „Азов“ и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых», — сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.
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