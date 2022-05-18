Почти тысяча боевиков с «Азовстали» сдались в плен с 16 мая — МО РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военнослужащие, блокированные на территории комбината «Азовсталь», продолжают сдаваться в плен, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Мариуполе заблокированные на заводе „Азовсталь“ боевики националистического подразделения „Азов“ и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.