0
0
148
НОВОСТИ

Более 50% россиян высказываются за законодательные ограничения для водителей самокатов

12:20 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины россиян выступают за введение ограничений для водителей самокатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, проведенного 13–17 мая 2022 среди 1 600 экономически активных респондентов со всех регионов России старше 18 лет.

«За введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов — 55% россиян. Против — 23%. Число россиян, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов. За год количество сторонников регулирования передвижения самокатов и электросамокатов выросло на 6 процентных пунктов», — говорится в результатах исследования.

На прошлой неделе Минпромторг РФ сообщил о разработке стандарта, определяющего требования к ввозимым в Россию электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭСИМ), в том числе в части заводского ограничения скорости до 25 км/ч.

В Мосгордуме предложили рассмотреть вопрос об обязательном оснащении средств индивидуальной мобильности (СИМ), ввозимых на территорию России, устройствами, позволяющими автоматически снижать скорость движения в соответствии с нормами для конкретных участков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, при въезде в зону автоматического снижения скорости, определять местонахождение СИМ с помощью технологий ГЛОНАСС/GPS.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 18.05.2022
Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу, сможет заплатить в рублях — Силуанов
0
31
13:05 18.05.2022
Выход боевиков с «Азовстали» означает, что они сдаются, иных трактовок нет — Песков
0
68
13:00 18.05.2022
Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи США — WP
0
74
12:32 18.05.2022
ВКС России поразили два Су-24 в районе Днепра и дивизион С-300 в районе Николаева
0
140
12:05 18.05.2022
Система С-500 начинает поступать на вооружение в РФ — Борисов
0
177
12:00 18.05.2022
Почти тысяча боевиков с «Азовстали» сдались в плен с 16 мая — МО РФ
0
171
11:32 18.05.2022
Песков заявил, что не знает, когда Путин снова будет ревакцинироваться от ковида
0
172
11:20 18.05.2022
Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
0
216
11:05 18.05.2022
Президент Эстонии считает невозможной полную изоляцию РФ
0
228
11:00 18.05.2022
Китайцы назвали Россию наиболее дружественной страной - опрос
0
221

Возврат к списку