Более 50% россиян высказываются за законодательные ограничения для водителей самокатов
12:20 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины россиян выступают за введение ограничений для водителей самокатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, проведенного 13–17 мая 2022 среди 1 600 экономически активных респондентов со всех регионов России старше 18 лет.
«За введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов — 55% россиян. Против — 23%. Число россиян, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов. За год количество сторонников регулирования передвижения самокатов и электросамокатов выросло на 6 процентных пунктов», — говорится в результатах исследования.
На прошлой неделе Минпромторг РФ сообщил о разработке стандарта, определяющего требования к ввозимым в Россию электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭСИМ), в том числе в части заводского ограничения скорости до 25 км/ч.
В Мосгордуме предложили рассмотреть вопрос об обязательном оснащении средств индивидуальной мобильности (СИМ), ввозимых на территорию России, устройствами, позволяющими автоматически снижать скорость движения в соответствии с нормами для конкретных участков автомобильных дорог, улично-дорожной сети, при въезде в зону автоматического снижения скорости, определять местонахождение СИМ с помощью технологий ГЛОНАСС/GPS.
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