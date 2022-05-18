Выход боевиков с «Азовстали» означает, что они сдаются, иных трактовок нет — Песков
13:05 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выход боевиков с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе можно рассматривать только однозначно: они складывают оружие и сдаются. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те военные, которые укрывались на территории „Азовстали“, складывают оружие и сдаются», — указал он.
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