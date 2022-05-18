Андрей Воробьев заложил первый камень в основание новой комплексной поликлиники в Серпухове
13:52 18.05.2022
|Фото Антона Чернова
«Сегодня мы здесь для того, чтобы заложить камень и дать старт строительству новой поликлиники. Очень надеюсь, что мы построим ее быстро. Она современная – здесь будут МРТ, КТ, УЗИ, паллиативная помощь, различная диагностика. Мы стараемся оснастить всем необходимым первичное звено, в том числе с федеральной помощью. Очень хочется, чтобы объект был сдан в срок или даже досрочно, – сказал губернатор. – Построить поликлинику и оснастить ее оборудованием – это важно, но также не менее важно привлечь онкологов, неврологов и других узких специалистов».
Строительство запланировано в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
В микрорайоне «Ивановские дворики» проживает 28 тыс. человек, в перспективе количество населения может увеличиться еще на 10 тыс. Сейчас ближайшие учреждения здравоохранения – Серпуховская районная поликлиника и детское педиатрическое отделение № 2 Серпуховской ЦРБ. Загруженность лечебных заведений полная.
Строительство новой комплексной поликлиники повысит качество, доступность и комфортность медицинских услуг для жителей микрорайона. Также сократится дефицит мощности амбулаторно-поликлинического звена, которое сейчас на весь округ составляет 940 посещений в смену. Для сравнения, новая поликлиника сможет принимать сразу 700 пациентов, в том числе 450 – взрослого населения, 250 – детского. Таким образом, оказание первичной медпощи в муниципалитете вырастет практически на 75%.
«Строительство поликлиник в нашем округе проходило в начале и середине ХХ века, еще по старым нормативам. Поликлиническое звено было рассчитано на 70 тыс. человек, а сейчас у нас проживает 160 тыс. И, естественно, новая поликлиника с новым комплексным оборудованием, с новыми помещениями, с новой проектировкой, зонами отдыха крайне необходима, – сказал главный врач Серпуховской ЦРБ Павел Звенигородский. – Врачебный состав мы стараемся укомплектовать полностью под потребности населения, но помещения существующих поликлиник маленькие, и пропускная способность небольшая. Они работают в две смены, приходится принимать людей вне записи. А новая поликлиника решит этот вопрос – люди будут записываться, когда им удобно».
|Фото Антона Чернова
Здесь откроется новое подразделение женской консультации с кабинетами врачей акушеров-гинекологов, психологического консультирования, УЗИ и КТГ.
«В новой поликлинике все будет располагаться в одном месте, что максимально удобно. Мы, как и жители, этому очень рады. Сейчас, чтобы пойти к узким специалистам, детям нужно ехать в другие отделения, так как наше – очень маленькое, там принимают только педиатры», – рассказала заведующая детской поликлиникой Серпухова Ксения Матвеева.
Для маленьких пациентов будут работать гематолог, нефролог, невролог, кардиолог, эндокринолог и офтальмолог, а также кабинеты охраны зрения, логопеда, гастроэнтеролога, уролога-андролога и детского врача-гинеколога.
Завершение работ по строительству новой комплексной поликлиники запланировано на 2023 год.
«При создании проекта мы консультировались с лечащим персоналом медицинских служб, чтобы здесь было все самое необходимое. Это очень долгожданная поликлиника для нового микрорайона», – поделился застройщик Юрий Путинцев.
С начала 2022 года в регионе открыты поликлиники в Реутове на 750 посещений в смену и в Балашихе на 100 посещений, два кабинета врача общей практики в Одинцовском городском округе и Лыткарине. В мае планируется открытие больнично-поликлинического комплекса, построенного Минобороны России.
До конца года будут сданы долгожданные поликлиники в Раменском, Реутове, Домодедове, Коломне, Пушкине, Мытищах, Ленинском округе, а также кабинеты врачей общей практики, 2 ФАПа, 3 подстанции скорой помощи в Кашире, Видном, Солнечногорске.
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