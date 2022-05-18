В России выявили 4 732 случая заражения коронавирусом за сутки

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 732, до 18 273 690. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 134, до 17 664 676.



Днем ранее там сообщали о 5 984 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 106, до 377 975.



Днем ранее было зарегистрировано 110 смертей.