В России выявили 4 732 случая заражения коронавирусом за сутки
16:00 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 732, до 18 273 690. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 134, до 17 664 676.
Днем ранее там сообщали о 5 984 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 106, до 377 975.
Днем ранее было зарегистрировано 110 смертей.
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