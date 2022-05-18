ЕС нужно 300 млрд евро и снижение потребления на 13% для отказа от энергоресурсов РФ — ЕК
17:00 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС потребуется дополнительно 300 млрд евро дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году REPowerEU («ПерезапитатьЕС»).
«Энергосбережение — это простейший способ преодолеть энергетический кризис. Мы предлагаем повысить цели по энергоэффективности с 9% до 13% к 2030 году, а также цели по повышению доли возобновляемых источников энергии с 40% до 45%», — заявила фон дер Ляйен.
«Например, с 2025 обязательные солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на всех новых жилых домах к 2029 году, — сказала она. — Все это потребует массовых инвестиций, на уровне 300 млрд евро».
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