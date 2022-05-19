В финальной игре олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» приняли участие 10 тысяч москвичей

10:18

В Москве завершилась финальная игра-прогулка олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Это городской квест для победителей и призеров основного этапа соревнований. Школьники и дошкольники с учителями и родителями выполняли задания в центре столицы. Всего в ней приняли участие около 10 тыс. человек, сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.

Игра проходила по семи маршрутам разной сложности и продолжительности в зависимости от возраста участников. В начале маршрута они получили карту и брошюру с информацией о столице, а затем им предстояло искать различные объекты: памятники, здания, таблички.

За время олимпиады, основной этап которой проходил с сентября по март, школьники и дошкольники посетили более 200 музеев, парков и усадеб. Олимпиада является совместным проектом Департамента образования и науки и Департамента культуры и проводится с 2013 года.