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Шольц согласился, что процесс вступления Украины в ЕС будет длительным

13:20 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС оказывает «быструю и прагматичную» поддержку Украине, но вступление в сообщество — длительный процесс. Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что перспектива вступления в ЕС для таких стран, как Украина, не может быть реализована в течение нескольких лет, речь может идти о десятилетиях.

«Еврокомиссия предварительно в конце июня вынесет свою оценку, — сказал Шольц. — Одновременно с этим мы все знаем — Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет». Канцлер при этом сказал, что Украина «является частью европейской семьи».

Он также напомнил, что выступает за вступление в ЕС стран Западных Балкан, которые уже давно работают над этим. Канцлер сказал, что в июне отправится в турне по странам региона именно с этим посылом. «Тот факт, что на этом пути нельзя срезать, — принцип уважения к странам Западных Балкан», — сказал глава правительства, имея в виду перспективы Украины.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в сообщество. 18 апреля Киев вернул Брюсселю заполненную анкету. Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество — это первый шаг на пути к вступлению. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий, или так называемых переговорных глав, которые она должна выполнить.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не смирится с отказом предоставить статус кандидата на членство в ЕС.

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