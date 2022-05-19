Команда Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера победила в главном конкурсе соревнования Data Fusion Contest 2022
16:58 19.05.2022
Подведены итоги соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2022, которое проводится второй год подряд. В этом году в нем приняли участие более 1 тыс. человек, а призовой фонд составил 2 млн руб.
Участникам соревнования было предложено освоить на практике слияние массивов синтетических данных, чтобы научиться угадывать одних и тех же пользователей по их поведению в двух совершенно разных сферах. При этом данные генерировались таким образом, чтобы сохранить необходимую для решения задачи информацию о пользовательском поведении.
Самой популярной из трех задач соревнования стала главная задача – Matching. Всего было представлено 3119 вариантов ее решения от 84 команд. Первое место и главный приз в 500 тыс. руб. получила команда Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера – Sberbank AI Lab (Дмитрий Бабаев, Иван Киреев и Никита Овсов), которая использовала библиотеку для работы с событийными данными PyTorch-LifeStream.
Решения задач оценивались автоматически, а победителей номинаций выбирали члены жюри – организаторы соревнования и приглашенные эксперты. Принять участие в Data Fusion Contest 2022 могли все желающие: возраст участников – от 17 лет. Награждение победителей состоится 26 мая.
Соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2022 проводилось в рамках онлайн-конференции, посвященной синергии данных – Data Fusion, проходившей 14-15 апреля. Организаторами ежегодной конференции являются ВТБ и Сколково.
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