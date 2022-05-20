0
0
0
НОВОСТИ

Россия применяет истребители Су-57 в спецоперации на Украине — источник

09:32 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители пятого поколения Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 20.05.2022
Ковид уже можно отнести к сезонным заболеваниям — Попова
0
88
09:05 20.05.2022
США не одобряли поставки Украине противокорабельных ракет - Пентагон
0
120
09:00 20.05.2022
Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном
0
127
22:15 19.05.2022
Канцлер Германии обвинил Россию в возможном глобальном продовольственном кризисе
0
705
21:05 19.05.2022
Постпред РФ при ООН рассказал, куда, на самом деле, может идти украинское зерно
0
885
20:40 19.05.2022
НАТО собирается применить "всеобъемлющее сдерживане" на Балтийском и Черном моряхи
0
800
20:10 19.05.2022
Америка готова выделить Украине дополнительную помощь почти на 40 млрд долл
0
696
20:00 19.05.2022
Скончался Вангелис - автор музыки к знаменитому фильму "Бегущий по лезвию"
0
671
19:55 19.05.2022
Офис Гесека ООН пока не комментирует передачу итальянского проекта мирного урегулирования на Украине
0
737
19:11 19.05.2022
Veolia продолжит свою деятельность в России
0
748

Возврат к списку