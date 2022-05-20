Россия применяет истребители Су-57 в спецоперации на Украине — источник
09:32 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители пятого поколения Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», — сказал собеседник агентства.
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