Россия применяет истребители Су-57 в спецоперации на Украине — источник

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют истребители пятого поколения Су-57 в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Применение самолетов Су-57 на Украине началось уже через две-три недели после начала спецоперации. Самолеты работают вне зоны активного поражения средствами ПВО противника, применяя ракетное вооружение», — сказал собеседник агентства.