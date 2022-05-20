В Офисе Зеленского призвали добиться, чтобы Донбасс забыл слово «россияне»

10:32 Источник: РБК

В Донецке, Луганске и на юге Украины следует добиться, чтобы слово «россияне» было забыто, этого можно достичь после контрнаступления ВСУ, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала ТСН. Подоляк сказал, что принципиальным вопросом служит установление контроля над Херсонской и Запорожской областями, причем это должно пройти «максимально жестко». Киеву, продолжил он, также необходимо добиться выхода к Азовскому морю.

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «россияне». Я за то, чтобы в Луганске и Донецке забыли слово «россияне» и чтобы все уголовные элементы, которые себя называют властями, чтобы их не было. Физически не было», — добавил Подоляк. РБК

