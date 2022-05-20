В ЛНР сообщили об уничтожении трех крупных командных пунктов ВСУ

16:32 Источник: Интерфакс

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики в ходе наступательной операции в Донбассе уничтожили крупные командные пункты ВСУ, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции ЛНР.

"Три крупных пункта управления были уничтожены в населенных пунктах Лисичанск, Северодонецк и в районе Золотого. Сейчас украинские войска практически лишились управления на данном направлении", - говорится в сообщении.