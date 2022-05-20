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НОВОСТИ

В ЛНР сообщили об уничтожении трех крупных командных пунктов ВСУ

16:32 20.05.2022 Источник: Интерфакс

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики в ходе наступательной операции в Донбассе уничтожили крупные командные пункты ВСУ, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции ЛНР.

"Три крупных пункта управления были уничтожены в населенных пунктах Лисичанск, Северодонецк и в районе Золотого. Сейчас украинские войска практически лишились управления на данном направлении", - говорится в сообщении.

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