Почти весь свой запас запчастей для МиГ-29 Польша отдала Украине - СМИ
16:00 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации портала, Польша передала Украине практически весь свой резервы запасных частей и вооружения для самолетов МиГ-29. Это позволит украинской стороне восстанавливать боеспособность истребителей, которые у них есть, считают эксперты.
«Самолеты действительно на Украину не попали, но могли попасть запасные части и вооружение. Это значительно укрепило бы украинскую авиацию», — цитирует портал слова бывшего командующего польских ВВС генерала Томаша Древняка.
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