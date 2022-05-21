Почти весь свой запас запчастей для МиГ-29 Польша отдала Украине - СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши, отказавшиеся передавать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, вместо этого отправили Киеву запасные части для этих самолетов. Об этом сообщает в субботу польский информационный портал «Онет».

По информации портала, Польша передала Украине практически весь свой резервы запасных частей и вооружения для самолетов МиГ-29. Это позволит украинской стороне восстанавливать боеспособность истребителей, которые у них есть, считают эксперты.

«Самолеты действительно на Украину не попали, но могли попасть запасные части и вооружение. Это значительно укрепило бы украинскую авиацию», — цитирует портал слова бывшего командующего польских ВВС генерала Томаша Древняка.